شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تستعطف والدها: "أعز الناس بحبك ومفيش حد يقدر يوقع بينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة استعطاف لوالدها، بعد البوست الطويل التي نشرته عنه أمس للتعليق على تصريحاته.

ونشرت حلا شيحة صورة برفقه والدها، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "حبيبى والدى الغالى أعز الناس بحبك ومحدش يقدر يخلف بنا ابدا وأنا متفهمه حبك وخوفك عليا وأنت أغلى الناس أنت غالى عندنا كلنا".



حلا شيحة

وقد قال الدكتور أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، إن ابنته عمرها ما قالت بإن الفن حرام، ولكن هناك جهة تضغط عليها من أجل استخدامها، وتابع: "ده مش كلام حلا وطبيعتها وعملت الفيلم بكل حب"، وتساءل قائلاً: "مين يا حلا اللى دفعت للكلام ده"، مشدداً على أن ابنته لم ترتدى الحجاب مطلقاً، مضيفاً: "دى طرحة لبستها مرة في الإمارات يوم جمعة كما جرت العادة هناك.. ابنتى بتنزل الشارع مش محجبة".

وأضاف "والد الفنانة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أمس السبت، أن ابنته تحب الوسط الفني، ولم يسبق لها أن قالت كلمة سيئة عن أحد، وما صدر منها عقب فيلم "مش أنا"، صدم الأسرة، مطالباً الجميع التروى للوقوف على تفاصيل ما يحدث، وتابع: "حلا عمرها ما قالت إن الفن حرام والقصة دى اشتغلت اليومين دول بطريقة غير معقولة.. أنا حاسس أن حلا معمول ليها كمين ومخطوفة.. وعلينا أن نتروى ونعرف ما يحدث لأن ابنتى هي بنت مصر، هناك أبعاد أخرى تم الضغط بيها على البنت.. وأنا بتكلم كأب وفنان".

واستكمل والد الفنانة:" لم أتحدث معها عقب ما كتبته، وهى أيضاً لم تحدثنى، وتابع:"أحنا عائلة مرتبطة جداً وجميع الأسرة زعلانة.. وأنا مش عارف أيه اللى بيحصل وأنا وقفت ضد البوست اللى نزلته بكل قوة.. أنا متأكد أن هناك أيادى أخرى تعمل من أجل عمل كمين لابنتى من أجل اختطافها مرة أخرى".

وتابع والد حلا شيحة:"أبنتى أنا حزين على الناس اللى عملت قضاة وأصدرت أحكام دون تفكير.. مش معقول اللى بيحصل لأنه فوق الخيال.. ولابد أن نحافظ على بلدنا والفن وحلا بنت مصر ومينفعش تتشتم بالطريقة دى.. الله أعلم بالجهة التي تضغط على ابنتى".