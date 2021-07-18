شكرا لقرائتكم خبر عن مرض ياسمين عبد العزيز الغامض .. ما حقيقة إصابتها بـ"التلوث البكتيري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت النجمة ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية بشكل مفاجئ، أدت إلى خضوعها لعملية جراحية دقيقة جداً وحين إجراء العملية، حدث خطأ جراحى من أحد الأطباء بإحدى المستشفيات، والتى تقيم فيها حالياً، مما تسبب فى حدوث تلوث بكتيرى، واستلزم وضعها فى غرفة العناية المركزة لعلاجها املا فى تحسن حالتها الصحية فى الساعات القادمة.

ياسمين عبد العزيز وزوجها

ويتكتم زوجها أحمد العوضى وشقيقها وائل عبد العزيز، عن نوع العملية التى أجرتها ياسمين عبد العزيز، واكتفوا بالدعاء لها مع مشاركة الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بكلمات مؤثرة وأنها في حالة خطيرة، الأمر الذي جعل الكثير من الجمهور ومحبيها يتوقعون إصابتها بكورونا ودخولها المستشفى، والبعض الآخر توقع اجرائها عملية اجهاض بعدما كان قد تردد حملها في الفترة الأخيرة، ولكن كل هذه تكهنات وتوقعات، ومازالت الحقيقة لا يريد أن يكشفها زوجها ويتكتم التفاصيل ويرفض الرد.

حقيقة مرض ياسمين عبد العزيز .. شقيقها وزوجها يطالبان الجمهور بالدعاء

ياسمين عبد العزيز

"اللي مالوش كبير".. أخر أعمال ياسمين عبد العزيز

يذكر أن ياسمين عبد العزيز كانت قد شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "اللي مالوش كبير"، إلى جانب زوجها أحمد العوضي، إضافة إلى النجوم: خالد الصاوي، ومحمود حافظ، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد الله محمود، وأحمد سعيد عبد الغني، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، عايدة رياض، وآخرين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي.