شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مرض ياسمين عبد العزيز .. شقيقها وزوجها يطالبان الجمهور بالدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ادعوا لها.. برجاء الدعاء لها.. ربنا يشفيها".. هذه هي الجمل القصيرة التي يرد بها زوج النجمة ياسمين عبد العزيز الفنان أحمد العوضي وشقيقها الفنان وائل عبد العزيز، وما زال مرضها وتعبها سرًا غامضًا ويرفض زوجها وشقيقها التصريح به ويطالبان فقط الإعلام والجمهور بالدعاء لها وأنها في حالة خطيرة، الأمر الذي جعل الكثير من الجمهور ومحبيها يتوقعون إصابتها بكورونا ودخولها المستشفى .

حالتها خطيرة.. ما هو مرض ياسمين عبد العزيز ؟

شقيق ياسمين عبد العزيز، وصف مرضها بالخطير، فى منشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قبل أن يطالب الفنان أحمد العوضى، زوج ياسمين عبد العزيز، الجمهور بالدعاء لها، معبرًا عن حزنه الشديد، وضعفه أمام مرضها، فيما ترددت أنباء عن إصابتها بتلوث بكتيرى حاد بعد عملية جراجية أجرتها مؤخرا

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

يذكر أن ياسمين عبد العزيز كانت قد شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "اللي مالوش كبير"، إلى جانب زوجها أحمد العوضي، إضافة إلى النجوم: خالد الصاوي، ومحمود حافظ، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد الله محمود، وأحمد سعيد عبد الغني، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، عايدة رياض، وآخرين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي.