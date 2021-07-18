المهرجان القومي للمسرح المصري ينطلق 27 سبتمبر ويختتم فعالياته 9 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ينطلق المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشر برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل يوم 27 سبتمبر ، ويختتم فعالياته يوم 9 أكتوبر 2021 ، ويقام حفلي الافتتاح والختام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية .

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

المهرجان القومي للمسرح المصري تتنافس فيه العروض المسرحية المصرية خلال مسابقتين فقط هما: مسابقة للعروض المسرحية، ومسابقة أخرى للمقال، والتي تنقسم إلى: "النقدي التطبيقي" و"الدراسة النظرية"، أما الجهات التي يحق لها الاشتراك في مسابقة العروض المسرحية فهي: (البيت الفني للمسرح وفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق المستقلة والحرة والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وفرق دار الأوبرا المصرية .

بالإضافة للجهات الإنتاجية الآتية : مركز الهناجر للفنون ومراكز الإبداع الفني وفرق المسرح الخاص والمعهد العالي للفنون المسرحية والعرض الفائز من مسابقة مواسم نجوم المسرح الجامعي والعرض الفائز من مسابقة الجامعات وفرق الهواة والنقابات الفنية والمسرح الكنسي ومنظمات المجتمع المدني وزارة الشباب وفرق الشركات والبنوك والمسرح العمالي) .