خاص| مخرج "العارف": "كورونا" ليس السبب الوحيد في تأخر طرح الفيلم بالسينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج أحمد علاء الديب، إن فيروس كورونا لم يكن السبب الوحيد في المدة الطويلة التي استغرقها الانتهاء من كافلة مراحل فيلمه "العارف- عودة يونس".

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "صعوبة تنفيذ الفيلم انه كان لازم يتصور على فترة طويلة، وكنا بنسافر كتير وبنحضر لأكشن في أماكن كتيرة".

وأضاف الديب: "طبيعة الفيلم كانت تحتاج وقت كبير في تحضيره وتنفيذه والسفر، بخلاف الكورونا اللي جت وقفت الدنيا شوية، وكذلك صعوبة فترة ما بعد التصوير وتقفيل الفيلم والمونتاج".

وشدد على أن التحدي الحقيقي كان في تنفيذ فيلم طبيعته مختلفة، متمنيا أن يكون هذا الاختلاف تحقق، ويجد صدى لدى الجمهور بأن يشعرون به وينال إعجابهم.

"العارف- عودة يونس" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، الطفلة كنزي رحال.