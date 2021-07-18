أحمد المرسي لـ"الخليج 365: "كوكو شانيل" عرض جديد لم نر مثله من قبل.. وعودة قوية لـ شريهان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد مدير التصوير أحمد المرسي، أن مسرحية كوكو شانيل، التي تشهد عودة الفنانة شريهان لجمهورها بعد غياب سنوات، عن طريق عمل مسرحي جديد، لم نر مثلها من قبل في مصر أو في الوطن العربي.

وتابع مدير تصوير العرض، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "متحمس جدا لعرضها عمل جديد، شكل ما اعتقدش شفناه في الوطن العربي كله، وعودة قوية لقيمة كبيرة زي شريهان".

وأعرب المرسي عن سعادته بأنه جزء من فريق العمل، واختتم "أي حد هيتفرج عليها هينبسط جدا".

جدير بالذكر أن مسرحية كوكو شانيل، من المقرر إزاحة الستار عنها 20 يوليو على منصة شاهد vip، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.