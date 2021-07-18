بعد حذفه "البوست" المسيء.. هل يتراجع أشرف زكي عن مقاضاة حاتم الحويني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

ماهو موقف د.أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، من حذف السلفي حاتم الحويني التعليق المسيء له وللفنانين؟ هل تراجع عن مقاضاته؟ وإلى أين وصل الأمر؟

د.أشرف زكي في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: "لم ولن أتراجع عن التحرك القانوني، وبالفعل قدمت أمس السبت 17 يوليو بلاغا رسميا إلى مباحث الإنترنت رقم "23" أحوال، لمواجهة تلك الإساءة".

وكان د.أشرف قد علق على ما حدث خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، وقال: "لقاؤنا في المحكمة ومش هنسيب حقنا واحنا جاهزين قوي".

وأضاف: "بينى وبين من أخطأ القضاء وأرجو ألا يبكي كما فعل غيره.. واحنا مش هنسيب حقنا.. أهلاً بكم وهذا أسلوبكم.. هذه ألفاظهم واحنا مستعدين ليهم أوي.. هو غلط في كل الفنانين والمبدعين والمثقفين.. احنا للأسف كنا مخدوعين ونصدقهم".

السلفي حاتم الحويني كان قد وجه كلمات لنقيب المهن التمثيلية د.أشرف زكي، عقب تصريحاته الرافضة لما كتبته الفنانة حلا شيحة عن أزمتها مع الفنان تامر حسني، ورفضها عرض مشاهد في كليب لإحدى أغاني فيلم "مش أنا"، الذي شاركت في بطولته.