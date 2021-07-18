بالصور| راغب علامة يتألق في حفل على مسرح أوبرا دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيا الفنان اللبناني راغب علامة، حفلا غنائيا على مسرح أوبرا دبي، ونشر صورا من الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق: "فعلا.. كانوا ليلتين من العمر على مسرح أوبرا دبي في إمارات المحبة والتسامح والسلام، سحر خاص لا مثيل له، وتنظيم رائع جدا يراعي أصول التباعد الاجتماعي، مع جمهور محب وراقي بأجواء لا تنسى، بحبكم كلكم، إلى اللقاء في حفلات أخرى إن شاء الله".

وتألق المطرب اللبناني في الحفل الذي أقيم مساء أمس، وسط حضور حشد من جمهوره، وقدم خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه.

من ناحية أخرى يستعد راغب علامة لطرح أغنية جديدة بعنوان "عشان دلعتك" وهي من كلمات محمد البدري، وألحان بينو، وترزيع مدحت خميس.