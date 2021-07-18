محمد محمود عبدالعزيز يوجه رسالة لياسمين عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه الفنان محمد محمود عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، رسالة لصديقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي تمر بوعكة صحية.

ونشر "عبدالعزيز" صورة تجمعهما، وعلق: "ألف سلامة عليكي، شفاكي الله وعفاكي، وإن شاء الله تقومي بألف سلامة وتبقي زي الفل".

وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية أمس.

وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين .. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها"