فيديو لنانسي عجرم يحدث ضجّة عبر مواقع التواصل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشر فيديو لها ظهرت فيه وهي تغني أغنيتها الجديدة “سلامات” من ألبومها “نانسي 10”. وبدت نانسي وهي تقود السيارة وتغني بانسجام، وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الفيديو وأثنوا على جمال وعفوية نانسي.

وحقّق الألبوم الجديد لنانسي رواجاً كبيراً منذ طرحه قبل أسبوع، ويضم 14 أغنية، هي “ما تعتذر”، “هيدا أنا”، “يا ناس قولولي”، “مية وخمسين”، “ياما”، “على شانك”، “حاجات خصوصية”، “سلامات”، “عاتب ولوم”، “حياة”، “بدي حدا حبو”، “حبك بيقوى”، “مشكلتك الوحيدي” و”جايه معاك”.

كما واصلت نانسي إنتشارها العالمي، خصوصاً بعد عرض ألبومها الجديد في مدينة نيويورك الأميركية، وتداول العديد من المتابعين صوراً تُظهر غلاف ألبومها الجديد “نانسي 10″، على أحد المباني في “Times Square”، معبّرين عن سعادتهم الكبيرة بما تحققه نانسي من نجاحات فنية وإنتشار عالمي من خلال أعمالها.