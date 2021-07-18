شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق نوال الزغبي: حالتها استقرت بعد 6 ساعات فى المستشفى ونستكمل التحاليل غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مارسيل شقيق النجمة اللبنانية نوال الزغبي لـ"الخليج 365"، إن الحالة الصحية لشقيقته مستقرة إلى حد كبير، موضحًا أنه تم حجزها داخل أحد المستشفيات لمدة 6 ساعات، وخرجت عقب استقرار حالتها، ولكن سيتم غدًا إجراء عدد من التحاليل المهمة التى قررها الطبيب المعالج.

وأضاف شقيق النجمة اللبنانية نوال الزغبي، أنه حتى الآن لم يتم تشخيص الحالة الصحية لشقيقته بشكل نهائى، وغدًا سيتضح عقب إجراء التحاليل موضحًا أن التوقعات تذهب إما حالة تسمم أو مضاعفات لمرض الزائدة.