شقيق ياسمين عبدالعزيز يثير القلق : “ادعوا لها حالتها خطيرة”

كتب امير فتحي في الأحد 18 يوليو 2021 11:51 صباحاً - أثار الفنان وائل عبد العزيز القلق بعد كشفه عن تطورات الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية وذلك من خلال احد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد طلب وائل عبدالعزيز، الدعاء لشقيقته عبر تدوينة قصيرة كتبها عبر حسابه على الفايسبوك قال فيها: “صباح الخير.. انا كل الي هقدر اقوله دالواقتي ادعوا لياسمين حالتها خطره”.

وكان الفنان أحمد العوضي، أول من كشف عن خضوع ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية، حيث طلب من جمهوره الدعاء لزوجته بعد دخولها غرفة العمليات دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وعبر حسابه على فايسبوك، كتب أحمد العوضي “الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحييبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم”.

وتابع داعيًا لها: «اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها».

يشار أن ياسمين عبد العزيز تعرضت لأزمة مؤخرًا عقب نشر اتهامات تخص قيامها بضرب وتعذيب خادمتها وهو الأمر الذي نفاه الفنان أحمد العوضي في منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.