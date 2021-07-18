وائل كفوري وأنغام مفاجأة صيف 2021

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: شوق النجمان وائل كفوري وأنغام الجمهور لأحدث أعمالهما الفنية “ديو غنائي” من المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

ونشر كل من وائل كفوري وأنغام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تحتوي على الحرف الأول من اسميهما “AW”، مؤكدان أن “الديو الغنائي” الذي يجمعهما سوف يتم طرحه خلال الفترة المقبلة، حيث علق كل منهما بالقول: “قريباً صيف 2021”.

وعبر وائل كفوري عن سعادته بالعمل مع النجمة المصرية، حيث علق على الصورة التي نشرتها بصور تعبيرية “إيموجي” عبارة عن “نار مشتعلة”، للتأكيد على أن “الديو” الجديد سيكون قوياً.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة التي نشرتها أنغام، إذ عبروا عن شوقهم إلى سماع “الديو الغنائي”، معبرين عن ثقتهم بأنغام وكفوري، وبأنهما سيطرحان أغنية قوية تليق بمكانتهما بين نجوم الصف الأول في الوطن العربي.

وكانت أنغام قد أعلنت منذ ثلاثة أشهر عن تعاونها مع النجم وائل كفوري، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، في أغنية جديدة، حيث نشرت صورة تجمعها معهما، وعلقت عليها قائلة: “جلسة عمل وفن مع الصديق والأخ العزيز بوناصر معالي المستشار تركي آل الشيخ، والنجم والصديق وائل كفوري”.