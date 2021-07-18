طارق لطفي يكشف عن رأيه في المهرجانات الشعبية: “تموت سريعاً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتقد الفنّان طارق لطفي أغاني وموسيقى المهرجانات الشعبية، وقال إن الاستماع إليها ما هو إلا نموذج للاحتفال بالتعالي على مقدمي هذه الموسيقى.وعلّق قائلاً: “بالنسبة لهؤلاء، هم يرفهون عن الناس من دون تأثير”.

وأضاف، خلال حوار مع برنامج “60 دقيقة”، أذاعته شاشة extra news، أمس أنه يظن أن ذلك هو تفسير استماع بعض الطبقات لأنواع مختلفة من الموسيقى، موضحاً من جديد أن هذه الطبقات ترى هذه الموسيقى بشكل متعالٍ، ولا تنظر إليها إلا كلحظة ترفيه حين يستمع إليها.

وتابع: “هذا فن يموت، والمجتمعات وهذه الطبقات لا تتأثر به”. ويذكر أنّ طارق لطفي شارك في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل “القاهرة كابول”، وحقق نجاحاً كبيراً.