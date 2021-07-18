اعتقال منتج سينمائي بتهم إدارة شبكة دعارة عالمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: اعتقلت السلطات الفدرالية الأميركية المنتج السينمائي ديلون جوردان أول من أمس (الخميس) بتهم بغسيل الأموال وإدارة شبكة دعارة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها.

ووفقاً لبيان صادر عن المدعية الأميركية في مانهاتن أودري شتراوس، وُجّهت إلى جوردن تهمة واحدة بالتآمر لخرق قانون “مان”، وتهمة واحدة بالاستدراج، وتهمة واحدة باستغلال التجارة بين الولايات للترويج لنشاط غير قانوني، وتهمة واحدة لغسيل الأموال.

وقالت المدعية في بيانها: “أدار ديلون جوردان، لسنوات، شبكة دعارة واسعة النطاق وبعيدة المدى، باستخدام شركة مزعومة لتنظيم الحفلات وأخرى لإنتاج الأفلام لإخفاء العائدات التي جناها من استغلال النساء”. “الآن انتهت الحفلة وقضي الأمر”.

ووفقاً لقرار الاتهام، الذي تم الكشف عنه يوم الخميس في محكمة مانهاتن الفدرالية، يُتهم جوردان بإدارة الدعارة بين عامي 2010 و2017 على الأقل. ولتسهيل عمله في الدعارة، كان المنتج الأميركي يعمل وينسق مع سيدة في المملكة المتحدة من خلال مشاركة العملاء والعاهرات.

ويواجه جوردان، في حال ثبوت إدانته بجميع التهم الموجهة إليه، عقوبة أقصاها 50 سنة في السجن. ولم تكن معلومات المحامي الخاص به متاحة صباح يوم الجمعة لذا لم يتضح على الفور ما إذا كان جوردان قد تقدم بالتماس أم لا.