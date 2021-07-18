هاني رمزي يسخر من حفل روبي بمشهد من “غبي منه فيه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سخر الفنان هاني رمزي من حفل الفنانة روبي الذي أقيم أمس الأول الجمعة بالساحل الشمالي عبر “إنستغرام”، من خلال نشر مقطع فيديو مركب.

تضمن الفيديو مزيجاً من لقطات مصورة من حفل روبي مع مشهد من فيلم “بوحة” للفنانة بدرية طلبة، ومشهد آخر من فيلم “غبي منه فيه” الذي قام ببطولته، ووضع رموزاً تعبيرية ضاحكة.

وكانت روبي قد أعلنت عن مجموعة شروط لحضور حفلها، أبرزها أن لا تقل سن الحضور عن 25 عاماً، ويشترط ارتداء ملابس باللون الأبيض، وممنوع ارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية، على أن يكون الدخول للكابلز فقط، وكذلك عدم ارتكاب أي أعمال عنف وشغب، وبالنسبة للمحجبات يسمح بارتداء التربون.

وقد أثارت هذه الشروط الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما الخاص بارتداء التربون للمحجبات وعدم ارتداء الحجاب منعاً للإحراج، لكن روبي سارعت بالرد على الهجوم الذي شنه عليها رواد السوشيل ميديا عبر “فايسبوك”، وتحدثت عن وجود سوء فهم لمنشورها.

يشار إلى أنّ روبي انتهت أخيراً من تصوير كل مشاهدها في مسلسل “شقة 6″، ومن المقرر أن يعرض خلال تموز الجاري، عبر منصة “شاهد”، ويشاركها البطولة أحمد حاتم وهاني عادل وشريف سلامة ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله وإخراج محمود كامل، وتأليف رفيق القاضي ومحمود وحيد وسعاد القاضي ونبيل شعيب.

المسلسل ينتمي للدراما الاجتماعية، في إطار من الرعب والتشويق، وتدور حوادثه في إحدى العمارات، حيث يحدث أمر ما داخل شقة ما يؤدي إلى قلب حياة الجيران رأساً على عقب.يذكر أنّها طرحت أخيراً أغنية “قلبي بلاستيك”، من كلمات وألحان محمد يحيى، وإنتاجها.