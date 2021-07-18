ساندي تكشف كواليس صعودها الهرم.. هل تسلقته بالفعل؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: حسمت الفنانة المصرية ساندي الجدل، الذي أثير خلال الساعات الماضية، بشأن صعودها قمة الهرم، خاصة أنه ممنوع بأمر الحكومة المصرية، باعتباره يمثل تعدياً على الآثار المصرية.

وخرجت ساندي لترد على الانتقادات التي واجهتها عقب إطلاقها إعلان جديد منذ ساعات وواجه موجة من السخط، بعد ظهورها وهي تقف على أعلى سفح الهرم.

وقالت ساندي، في تدوينة عبر حسابها بموقع “تويتر”: “توضيح بخصوص مشهد الهرم: جمهوري العزيز، حابه أوضح إن صعود الهرم شيء خطير ومش مسموح بيه، وبناء عليه تم اللجوء لتقنيات الغرافيكس علشان مشهد الهرم في إعلاني الأخير يظهر بالشكل ده. مبنشجعش أي حد على إنه يخالف تعليمات السلامة أو يعرض نفسه للخطر”.

وطرحت الفنانة ساندي، مؤخراً، أحدث أغنياتها التي جمعتها بالمطرب الكندي كارل ولف، وتحمل اسم “يا حلوة” من كلمات أسامة محرز وألحان كريم عبدالوهاب، أما الجزء الأجنبي فهو من غناء وكلمات وألحان وتوزيع كارل وولف.

كما أطلقت ساندي مطلع هذا العام أغنيتها الجديدة “إزيك النهاردة” على قناتها الرسمية في “يوتيوب”، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي هاني يعقوب.

يذكر أن آخر ألبومات ساندي هو ألبوم “اتنين في واحدة”، ويضم 8 أغنيات هي: (زي التمثال، اتنين في واحدة، خشبة المسرح، بطولة في رواية، ريموت حياتك، كيس أسود، طبع الشتا، وكان عادي).

وقالت ساندي، في تصريحات تلفزيونية سابقة، إنها مندهشة من تجاهل عدد من النجوم لها بشأن تهنئتها بنجاح ألبومها الأخير، موضحة أن بعضهم كانت تدعمهم في مشوارهم الفني، لكنهم تبرأوا من الأعمال التي قدموها معها وتحديداً هنا الزاهد.