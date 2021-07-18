شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يحيى حفلاً غنائيًا في العلمين الجديدة رابع أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم اللبناني وائل جسار، حفلاً غنائيًا في مدينة العلمين الجديدة، يوم الجمعة المقبل 23 يوليو الجارى، الموافق رابع أيام عيد الأضحى، ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية في موسمى عيد الأضحى والصيف.

كما يحيى النجم اللبناني وائل جسار، حفلاً غنائيًا ثالث أيام عيد الأضحى يوم 22 يوليو الجارى فى الإسكندرية، ويقدم وائل لجمهوره عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة والحديثة.

وانتهى وائل جسار من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "عيان"، وهى من ألحان محمد يحيى، وكلمات محمد القياتى، وتوزيع أسامة عبد الهادى، ومن المفترض طرحها خلال الأيام المقبلة.

وكان النجم اللبناني وائل جسار أطلق أغنية "ولا فى الأحلام"، والذى صورها على طريقة الفيديو كليب، وأخرج الكليب فادى حداد.

تدور قصة فيديو كليب "ولا فى الأحلام" حول صحفية جميلة تأتى لتصوير تقرير مع وائل فى منزله فيقع فى حبها، ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التى يعيش فيها ليكسب ودها، ومن المقرر أن يتم عرض الفيديو كليب عبر المنصات الرقمية، التلفزيونية والإذاعية أغنية "ولا فى الأحلام" من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة.