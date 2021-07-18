"حالتها خطيرة".. شقيق ياسمين عبدالعزيز يطالب جمهورها بالدعاء لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طالب الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها ومتابعيه بالدعاء لها بعد إجرائها عملية جراحية أمس.

وكتب "وائل" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "صباح الخير.. أنا كل اللي هقدر أقوله دلوقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة".

ووجه عدد من جمهور ومتابعي "عبدالعزيز" الدعاء لياسمين، ومن بينهم عدد من نجوم الفن، أبرزهم: أمير صلاح الدين، محمد فهيم، محمود فارس.

وكان الفنان أحمد العوضي قد أعلن أمس السبت خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية، وطالب حمهوره بالدعاء لها.