فن ومشاهير

"حالتها خطيرة".. شقيق ياسمين عبدالعزيز يطالب جمهورها بالدعاء لها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طالب الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها ومتابعيه بالدعاء لها بعد إجرائها عملية جراحية أمس.

وكتب "وائل" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "صباح الخير.. أنا كل اللي هقدر أقوله دلوقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة".

ووجه عدد من جمهور ومتابعي "عبدالعزيز" الدعاء لياسمين، ومن بينهم عدد من نجوم الفن، أبرزهم: أمير صلاح الدين، محمد فهيم، محمود فارس.

وكان الفنان أحمد العوضي قد أعلن أمس السبت خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية، وطالب حمهوره بالدعاء لها.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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