السعدني والحلفاوي وفهمي وغيرهم.. هكذا احتفل نجوم الفن بتتويج الأهلي بالعاشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفل العديد من نجوم الفن بتتوّيج النادي الأهلي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخ القلعة الحمراء بفوز قاسي على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس".

وكتب الفنان أحمد السعدني عبر "إنستجرام": "ألف مبروك للنادي الأهلي وجمهوره ومجلس إدارته بقيادة الأسطورة محمود الخطيب والجهاز الفني والإداري المتميز بقيادة الموس حبيب قلبي وجيل من اللاعبين يسطر تاريخ.. الأهلي سيد إفريقيا".

وكتب الفنان صلاح عبد الله عبر "تويتر": "مبروك من قلبي للأهلي.. ولكل الطيبين من أهلي.. وبقلب أبيض بقول.. يا قلعة يا حمرا تستاهلي".

وكتب الفنان أحمد رزق عبر "إنستجرام": "مليون مبروك يا أهلاوية.. ولا غيره يفرحني.. الحداشر يا أهلي".

ونشر الفنان رامز جلال صورا من احتفال لاعبي الأهلي باللقب العاشر، وعلّق: "لاعيبة دهب مش قشرة.. الأهلي جاب العاشرة".

وكتب الفنان نبيل الحلفاوي عبر "تويتر": "تتويج البطل بالعاشرة.. الأهلي العظيم فخر مصر والعرب وأفريقيا.. ألف مبروك يا بيبو.. تستحق كل البطولات.. مبروك لكل لاعب ولكل مشجع ولكل مصري.. مبروك يا موس لك ولجهازك تستاهل كل خير والله".

ونشر الفنان أحمد فهمي صورة له مع رئيس الأهلي محمود الخطيب، وعلّق عبر "إنستجرام": "مبروك للأسطورة الكبيرة ورمز النجاح الكابتن الكبير محمود الخطيب.. في أصعب الظروف كان بيرد بشغله وبمجهوده.. مبروك لينا ودايماً يارب نادي القرن في انتصارات.. الحادية عشر يا أهلي".

وكتب الفنان رامي جمال عبر "تويتر": "عاوزين الـ١١ يا أهلي.. مبروك لأخواتي وأصدقائي اللاعبين فرد فرد.. مبروك للجمهور المصري بطولة جديدة من رجالتنا".

ونشر الفنان بيومي فؤاد مقطع فيديو يقول فيه "الله أكبر" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "اتعشت كدا.. ألف مبروك للنادي الأهلي".

ثلاثية الأهلي جاءت جميعها في الشوط الثاني حيث كانت البداية عن طريق محمد شريف في الدقيقة (53)، ومحمد مجدي "أفشة" في الدقيقة (64)، وعمرو السولية في الدقيقة (74).

الأهلي استطاع الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني تواليًا بعد الفوز بها في النسخة الماضية على حساب الزمالك بنتيجة (2-1)، وأيضًا انفرد "الشياطين الحمر" بالأكثر تتويجًا باللقب القاري بواقع 10 ألقاب.