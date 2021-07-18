ياسمين عبد العزيز في غرفة العمليات وأحمد العوضي يطلب الدعاء لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طلب الفنان أحمد العوضي، من الجمهور، الدعاء لزوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، موضحاً أنها في غرفة العمليات تجري جراحة لم يكشف عنها.

وكتب العوضي، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”: “الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء.. اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها”.

وأثيرت حالة كبيرة من الجدل في الايام الماضية، بعد انتشار أخبار حول قيام ياسمين بتعذيب خادمتها، الأمر الذي دفع زوجها الفنان أحمد العوضي للرد منفعلًا على تلك الأخبار بالتكذيب، وتوجيه عبارات لاذعة لمروجيها.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز شاركت في السباق الدرامي الرمضاني لعام 2021 من خلال مسلسل “اللي مالوش كبير” من إنتاج شركة “سينرجي”، بطولة النجوم أحمد العوضي خالد الصاوي وأحمد سعيد عبد الغني وإيمان السيد وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.