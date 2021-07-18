هل تحدث أشرف عبد الباقي في السياسة ودفع الثمن؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى الفنان أشرف عبدالباقي، ما تردد مؤخراً عن إيقاف مسرحيته الجديدة “كلها غلط” بسبب حديثه في السياسة بها.

وأضاف في لقاء له مع برنامج “ليالي TeN” المذاع على قناة TeN الفضائية، وتقدمه الإعلامية بوسي شلبي: “هي مسرحية كوميدية ومتاخدة من رواية إنجليزية وعاملين أحداثها في الثلاثينيات، باللبس والشكل والكلام، ومحدش بيقول أي كلام في السياسة، والدليل على هذا إني لسه عارض المسرحية إمبارح، وفيه حجوزات كتير للمسرحية”.

ويواصل عبد الباقي عرض مسرحيته في الساحل الشمالي، ويشاركه بطولتها مجموعة من الفنانين الشباب، ومن المقرر استمرار عرضها لمدة ثلاثة أشهر.