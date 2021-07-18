محمد رمضان يرد على سخرية أحمد الفيشاوي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد سخرية الفنان أحمد الفيشاوي، من النجم محمد رمضان بمقطع فيديو لرمضان في حمام السباحة، ممسكًا بكوب فضي عليه صورته ودمج أغنية «أنا مش عارفني»، للمطرب عبدالباسط حمودة، هاجم جمهور محمد رمضان الفيشاوي، ووصفونه بأحد أعداء النجاح.

وبدوره رد رمضان على الفيشاوي بإعادة نشر نفس مقطع الفيديو الذي نشره الفيشاوي عبر حسابه على “إنستغرام”، وعلق عليه قائلًا: “بحب جمهوري”، في إشارة إلى أن جمهوره قام بالرد بما يكفي.

وكان الفيشاوي قد تعرض مؤخرًا لكثير من الانتقادات، بسبب سخريته من رمضان، حيث اختار الفيشاوي أغنية «أنا مش عارفني»، للمطرب عبدالباسط حمودة ليدمجها بفيديو يظهر خلاله محمد رمضان في حمام السباحة خلال سباحته في المسبح الخاص به، ممسكًا بكوب فضي عليه صورته.