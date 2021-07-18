شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "شقة 6" لـ روبى داخل غرف المونتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج محمود كامل، عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بمسلسل "شقة 6" للنجمة روبى استعدادًا لعرضه عقب أجازة عيد الأضحى على إحدى المنصات الإلكترونية، والذى ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، حيث انتهى فريق العمل من التصوير بشكل نهائى الأيام الماضية.

وتدور أحداث مسلسل "شقة 6" في إطار من الرعب والتشويق، حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التي تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التي يعيشها الجيران.