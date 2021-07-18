الفنانة المصرية حلا شيحة ترد على هجوم أشرف زكي

محمد الفلاح - الأحد 18 يوليه 2021

وجهت الفنانة المصرية حلا شيحة رسالة شديدة اللهجة، للدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين ،وأسرة فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني.



وكتبت حلا عبر حسابها الشخصي على "انستقرام" رسالة طويلة قالت خلالها:"أحب أن أشكر كل الناس الجميلة على رسائلهم الجميلة المشجعة".

واستطردت: "أنا لا أحب أن أكون جزء من أي نوع من التطرف سواء باسم الدين أو باسم الفن ولو نقابة المهن التمثيلية ترفض موقف دار الإفتاء الواضح فهنيئا لي بشطبها لعضويتي".

واستكملت حديثها قائلة: "حبي للفن محدش يقدر ينكره ولا يزايد عليه.. أنا ماتكلمتش غير عن نفسي وبقدر كل زمايلي، الزميل الوحيد اللي ذكرته هو اللي الموضوع أصلا متعلق بيه وعتابي ليه لحسن ظني بيه والعتاب في الملأ عشان الكليب في الملأ".

وواصلت حلا شيحة :" بالنسبة للكلام غير اللائق عن الأجر، كل من في المجال يشهدون أني كنت اعتذر عن عدد كبير من الأعمال الفنية ، وكنت أقبل أجور أقل مما يتناسب معي تعاونا مع صناع العمل.. وفي الأصل لم أستلم الجزء الأخير من أجري في الفيلم عندما تأخر صرفه جدا"، لافته إلى "أن الكلام عن "أجر كبير" أضحكها.

وأضافت الفنانة المصرية: "أنا فنانة بطبعي ومن صغري وكل اللي يعرفوني عارفين حبي للفن.. ودايما هعبر عن نفسي بمواهبي الفنية عندما أحب، لكن الجديد اني مش هاعمل كده على حساب اللي أنا مؤمنة بيه بجد جوايا زي ما قولت مؤخرا.. أنا لا أهاجم أحدا ولا أحارب أحدا ولست أفضل من أحد، ولا أنصح أحدا قبل أن أنصح نفسي أولاً، وكلنا نخطئ لايوجد أحد معصوما من الخطأ".

واختتمت رسالتها قائلة: "بتمني الخير دايماً لكل الناس بما فيهم كل زمايلي وصناع العمل".

يذكر أن الدكتور أشرف زكي أعرب عن استيائه من موقف حلا شيحة، وأزمتها مع تامر حسني، ووصفها للفن بأنه "حرام ويغضب الله".

وانتقد حديثها في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة قائلا : "أخطأنا عندما قبلنا عودتها وأعتذر لمجلس النقابة على وفقت على رجوعها ولا مكان لمن يفعل مثل هذه الأفعال".

ووصف " زكي" الفنانة حلا شيحة بأنها مذبذبة، ولا يحق لها أن تهين الفن وتنعته أنه حرام، ذاكرًا أن مثل تلك الأفكار ترجع الناس عشرات السنين إلى الوراء".