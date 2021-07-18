ريم العدل تكشف تفاصيل تصميم أزياء مسرحية شريهان الاستعراضية "كوكو شانيل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصممة الأزياء ريم العدل عن تفاصيل مهمة تصميم أزياء المسرحية الاستعراضية المنتظرة كوكو شانيل، للفنانة المصرية شريهان.

ورغم المسيرة الثرية التي تمتلكها ريم العدل في تصميم الأزياء للسينما والتلفزيون، فهذه هي المرة الأولى التي تصمم فيها للمسرح، وعن ذلك تقول "أنا لم أصدق ذلك، هذا أول عمل مسرحي أقوم بتصميم الأزياء الخاصة به، وأنا سعيدة بالمشاركة في عمل تقدمه الأسطورة شريهان، عن الأسطورة كوكو شانيل".

وأشارت إلى إنها قامت بتصميم أزياء الممثلين والراقصين في المسرحية، وفستانين فقط من فساتين النجمة شريهان، التي احتاجت تصميماً خاصاً لأسباب درامية سوف تكون واضحة عند عرض المسرحية.

وأضافت: كانت تجربة مثيرة استمتعت بها، واستفدت منها كثيراً، خاصة من الملاحظات التي كانت تقدمها لي شريهان طوال الوقت، قي اختيار التصميمات والمادة الخام المناسبة لأزياء المسرح الاستعراضي، فهي تمتلك خبرة مسرحية تفوق الجميع، أحببت التجربة، وأتمنى أن يتكرر هذا التعاون مرات أخرى.

تُعرض المسرحية الاستعراضية كوكو شانيل على منصة شاهد ابتداءً من 20 يوليو، ويشارك فيها فريق عمل احترافي، فهي من إخراج هادي الباجوري، وانتاج العدل جروب، وتصوير أحمد المرسي، وديكور محمد عطية، ومونتاج أحمد حافظ، وتصميم رقصات هاني أباظة، وموسيقى فهد.

درست ريم العدل النحت في كلية الفنون الجميلة، ثم عملت كمساعدة في أكثر من عمل فني، ثم تدربت مع مصممة الأزياء الكبيرة ناهد نصر الله لمدة عام كامل، كما حصلت على دبلومة في الأكاديمية الإيطالية في فلورنسا.