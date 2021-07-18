ياسمين عبدالعزيز في أزمة صحية.. ورسالة مؤثرة من أحمد العوضي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان المصري أحمد العوضي عن تعرض زوجته ياسمين عبدالعزيز لوعكة صحية، وطالب الجمهور بالدعاء لها، دون أن يكشف التفاصيل.

وكتب أحمد العوضي، رسالة مؤثرة لزوجته ياسمين عبد العزيز عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، قبل دخولها غرفة العمليات، مساء السبت، لإجراء جراحة لم يكشف عن تفاصيلها قال خلالها: "يمكن ببان قدامكم دايما قوي.. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا.. أنا ضعيف جدا من غيرك انتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة.. أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه.. بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه".

وأضاف: "أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة.. وأنا دلوقتي مش قوي زي ما أنتي بتشوفيني، أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما أنتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان باخد قوتي منك".





واختتم "العوضي" رسالته المؤثرة قائلا: "قومي عشان أنا بحبك.. بحبك أكتر بكتير من كل الكلام اللي أنا كتبته.. أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا.. أكتر بكتير حتى من الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي.. أنا بحبك.. ادعولها تقوم بالسلامة زي ما أنتوا دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم".





