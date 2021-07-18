نوال الزغبي تتعافى من وعكتها الصحية: "صرت أحسن"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طمأنت النجمة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها على حالتها الصحية، بعد تعرضها لوعكة مفاجئة دخلت على إثرها المستشفى.

وكتبت نوال الزغبي بعد التعافي رسالة لجمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، قالت خلالها:" الحمد لله، صرت أحسن ومرقت على خير، خرجت من المستشفى، شكراً لكل شخص اطمن عني.. بحبكن كتير".



كانت نوال الزغبي قد أحيت الجمعة الماضية، حفلاً غنائياً في سوريا، بالرغم من تعرضها لوعكة صحية قبل الحفل، وعادت بعد الحفل إلى لبنان.

ولدت نوال الزغبي صاحبة لقب"النجمة الذهبية "في 29 يونيو 1971، شرق بيروت، وبدأت شهرتها وعمرها 15 عاما، عندما اشتركت في برنامج اكتشاف المواهب "استديو الفن" وتحمس لها المخرج اللبناني سيمون أسمر وساندها كثيرا.





في عام 1991، طرحت مجموعة من الأغاني مثل" خدنى معك، ياليل يابو الأشواق" وحققت نجاحا كبيرا، ومن أجل توسيع قاعدتها الجماهيرية سافرت إلى مصر، وتعاونت مع الموسيقار صلاح الشرنوبي في أغنية بعنوان "عايزة الرد" والتي كانت بمثابة نقلة في مشوارها الفني.

قدمت النجمة الذهبية عبر مسيرتها الفنية ما يقرب من 16 ألبوما غنائيا، أبرزها "وحياتي عندك، وحبيت يا ليل، ومالوم، والليالي".