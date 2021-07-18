كيف احتفل نجوم الفن بفوز الأهلي المصري ببطولة دوري أبطال أفريقيا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر، على تهنئة النادي الأهلي المصري بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة.

وواصل الأهلي المصري كتابة التاريخ على صعيد القارة الأفريقية، بعد تتويجه بلقب النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.



وتوج الأهلي باللقب عقب فوزه في النهائي على "كايزر تشيفز " الجنوب أفريقي 3-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "محمد الخامس" في المغرب.

وعبر الفنان محمد هنيدي عن فرحته بالفوز بنشر صورتين له من أحد أعماله الفنية، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، وسخر من خصم النادي الأهلي قائلا: "مبروك يا أهلي، حمص كايزر وشواه وحرقه، ألف مبروك للأهلي".





فيما نشر الفنان مصطفي شعبان صورته وهو ممسكأ بكأس البطولة عبر حسابه على موقع تويتر، وأرفقها بتعليق قائلا: "مبروووك البطولة العاشرة يا أهلي".

كما تفاعل الفنان أحمد فهمي مع هذا الإنجاز الرياضي الكبير، ونشر صورة تجمعه بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وكتب:" مبروك للأسطورة الكبيرة، ورمز النجاح الكابتن محمود الخطيب، في أصعب الظروف كان بيرد بشغله ومجهوده، مبروك لينا ودائما يا رب نادي القرن في انتصارات ".





وعبر المطرب محمد حماقي عن سعادته بالفوز، بنشر صورة لفريق النادي الأهلي عقب الفوز، على حسابه الشخصي على موقع أنستقرام ، وعلق قائلا:" مبروك علينا الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، للمرة العاشرة، ويا رب دائما تفضلوا مفرحينا، ورافعين رأسنا".

ووصف الفنان رامز جلال لاعبيه النادي الأهلي عبر حسابه على أنستقرام قائلا: "لاعبيه دهب مش قشرة.. الأهلي جاب العاشرة".