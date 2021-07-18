شكرا لقرائتكم خبر عن "الصندوق" على مسرح الطليعة.. ثاني أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مسرح الطليعة بقيادة المخرج عادل حسان، والتابع للبيت الفنى للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، تقديم العرض المسرحى "الصندوق" ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، والعرض مأخوذ عن قصة "أحلام الدمى" لطه سادات، العرض من بطولة: ياسر الطوبجي، وناصر شاهين، وطه خليفة، وأميرة عبد الرحمن، وأحمد عبد الحي، ومحمد عبد الخالق، ومحمود فتحي، ديكور وملابس فادي فوكيه، موسيقي وألحان حسن زكي، تأليف وأشعار محمد زناتي، وإخراج رضا حسنين.

تدور أحداث العرض في إطار عبثى كوميدي حول مجموعة من الشخصيات في أزمة في مكان غير محدد الملامح وجميعهم لا يربط بينهم أي رابط لكن يجمعهم حلم واحد وهو الخروج من هذا المكان لتحقيق أحلامهم البسيطة، وبتطور الاحداث نكتشف طبيعة كل شخصية وأزمتها الوجودية.

العرض عن قصة أحلام الدمي لطه سادات، تأليف وأشعار محمد زناتي، تمثيل ياسر الطوبجي، محمود فتحي، ديكور وملابس فادي فوكيه، موسيقي وألحان حسن زكي، ومن إخراج رضا حسنين.