شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يحيى حفلاً غنائيًا فى بيروت ثالث أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب اللبناني عاصى الحلانى، حفلاً غنائيًا، في بيروت، يوم الخميس المقبل 22 يوليو الجارى الموافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية في موسمى عيد الأضحى والصيف.

وشارك المطرب اللبناني عاصى الحلانى، صديقته وابنة موطنه المطربة نانسى عجرم، إحياء حفل غنائي في مدية الرياض بالمملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضى، وقدم خلال الحفل باقة متميزة من أغنياته التي قدمها خلال مشواره الغنائى والعديد من الأغاني الوطنية للبنان.

كما أحيا عاصى الحلانى حفلاً غنائيًا في لبنان مؤخرًا ونشر فيديو من الحفل عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، وعلق عليه قائلًا: "رغم كل الظروف الصعبة لبنان رح يكون بلد الفرح والعزة والكرامة وهيك كانت السهرة إمبارح في بيروت أم الشرائع وست الدنيا".

وطرح المطرب عاصى الحلانى مؤخرًا أغنية بعنوان "حبيبي"، ويشاركه في الغناء ابنه الوليد الحلانى، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تجاوزت عدد مشاهدتها عليه أكثر من 4.5 مليون مشاهدة، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات نزار فرنسيس، الحان عادل العراق، توزيع طونى سابا.