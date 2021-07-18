هاني رمزي يسخر من حفل روبي في الساحل الشمالي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

سخر الفنان هاني رمزي، من حفل الفنانة روبي التي أحيته مساء الجمعة في الساحل الشمالي.

ونشر رمزي، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، يتضمن مشهدا من فيلم "بوحة" للفنانة بدرية طلبة، ومشهد آخر له مع نيللي كريم من فيلم "غبي منه فيه"، مصحوبا برموز ضاحكة.

وأحيت الفنانة روبي، مساء الجمعة، حفلاً غنائيًا بالساحل الشمالي، الذي أثار حالة من الجدل قبل إحيائها له، وأشعلت الحفل برقصها على عدد من أغانيها التي رددها الحضور معها خلال غنائها.

وحرصت روبي، على الظهور أمام جمهور حفلها بفستان أبيض قصير.

يذكر أن أخر أعمال روبي أغنية "قلبي بلاستيك" والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" يوم 31 مايو الماضي، من كلمات وألحان محمد يحيى، توزيع جيزو، ومكساج وماستر ماهر صلاح.

ومن جانب آخر؛ تنتظر روبي عرض مسلسلها الجديد "شقة 6" خلال الفترة المقبلة على منصة "شاهد"، من إخراج محمود كامل، ويشارك في بطولته النجوم: أحمد حاتم وصلاح عبد الله وهاني عادل ورحاب الجمل ومحمود البزاوي وغيرهم.