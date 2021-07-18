ناهد السباعي تحيي ذكرى ميلاد شقيقها الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة ناهد السباعي، ذكرى ميلاد شقيقها الأكبر فريد المرشدي.

ونشرت "ناهد" صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أسعد عيد ميلاد لحبيبي".

يذكر أن فريد المرشدي رحل عن عالمنا عام 2014، إثر حادث سيارة، وكان الراحل قد تزوج من الفنانة سوسن بدر، وبعد انفصاله عنها تزوج من الفنانة داليا البحيري، وأنجب منها ابنته "قسمت".

ومن ناحية أخرى شاركت ناهد السباعي كضيفة شرف في مسلسل "في بيتنا روبوت"، بطولة شيماء سيف، ليلى زاهر، ودلال عبدالعزيز، وهشام جمال، تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.