مايا دياب: أشرف زكي الرجل المناسب في المكان المناسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

دعمت الفنانة اللبنانية مايا دياب، الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بعد قراره بشطب اسم الفنانة حلا شيحة من نقابة المهن التمثيلية، بسبب أزمتها في الفترة الأخيرة.

وكتبت مايا، عبر حسابها بموقع "تويتر": "دكتور أشرف زكي الرجل المناسب في المكان المناسب.. ونقطة من أول السطر.. مصر".

وكان أشرف زكي قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنه "لا مكان لتلك الفنانة في النقابة، وهذا درس لكل من يدعي أن الفن حرام".

وتابع نقيب المهن التمثيلية: "أعتذر عن قبولي يومًا عودة تلك الفنانة للنقابة"، متابعًا: "اللي شايفين الفن حرام لكم دينكم ولي ديني"، مؤكدا أن "المهنة العظيمة اللى بنشتغلها ميهونش عليا نعمل فيها كده".

وهاجمت الفنانة حلا شيحة الفنان تامر حسني بعد طرحه فيديو كليب "بحبك" من فيلم "مش أنا" والذي يتضمن مشاهد رومانسية تجمعه بها.