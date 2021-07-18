شكرا لقرائتكم خبر عن نور محمود يظهر ضيف شرف في فيلم "الجريمة" بطولة أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان نور محمود ضمن أحداث فيلم "الجريمة" كضيف شرف بمشهدين وهو من بطولة الفنان أحمد عز ومنة شلبى وماجد الكدوانى ومن إخراج شريف عرفة، ويعد التعاون الثانى الذى يجمع بين نور محمود والمخرج شريف عرفة بعد نجاح فيلم "الممر"، كما يعد التعاون الرابع الذى يجمع نور أيضًا بالفنان أحمد عز بعد تعاونهما سابقًا في أكثر من عمل منها مسلسل "هجمة مرتدة" وفيلم "الخلية" وفيلم "الممر".

وانتهى مؤخرًا المخرج شريف عرفة من تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم "الجريمة"، للنجم أحمد عز ومنة شلبي، حيث كانت المشاهد الأخيرة فى مدينة بورسعيد، والمقرر طرحه قريبًا في السينمات، وتدور قصة وأحداث فيلم الجريمة فى فترة السبعينيات.

وخلال أحداث الفيلم يعانى أحمد عز من الهلوسة، ولذلك يدخل أحد المستشفيات، ولكنه سيهرب منها، وهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط فى جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل فى صراع مع هؤلاء الأشخاص.

فيلم "الجريمة" من بطولة أحمد عز ومنة شلبى وماجد الكدوانى، سيد رجب وتدور أحداثه فى السبعينيات، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم، من إخراج شريف عرفة.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان نور محمود في موسم رمضان الماضي كان في مسلسل "القاهره كابول" مع الفنان طارق لطفي وحنان مطاوع وإخراج حسام على و"مسلسل هجمه" مرتده مع احمد عز وهند صبري والمخرج أحمد علاء .