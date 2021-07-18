شكرا لقرائتكم خبر عن مسار إجبارى يحيى حفلاً على مسرح الزمالك فى ثانى أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد فرقة مسار إجبارى لإحياء حفل غنائي فى عيد الأضحى المبارك وذلك على مسرح الزمالك فى تمام الساعة السابعة مساءً، وتعد تلك أول حفل لها على مسرح الزمالك، وستقدم الفرقة خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها التى يعشقها جمهورها ومنها "أنا هويت، زيك أنا، متخافش من بكره، نهايات الحكاوى".

جدير بالذكر أن فرقة مسار إجبارى هى فرقة مصرية سكندرية، تأسست عام 2005، واشتهرت بتقديم أعمال تتناول القضايا الإجتماعية المعاصرة من خلال مزج موسيقى البلوز والروك والجاز مع الموسيقى الشرقية، قدمت الفرقة الكثير من الأعمال الفنية التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة كما شاركت فى العديد من المهرجانات الدولية فى مالطا، إيطاليا، تركيا، مقدونيا، الكويت، وتنزانيا .

وجاء اسم فرقة مسار إجبارى من فكرة المسار الذي أجبر المجتمع على التفكير من خلاله، وتأسس فريق "مسار إجباري" على يد كل من، هاني الدقاق، "جيتار"، وأيمن مسعود، "كيبورد"، أحمد حافظ، "باص"، و تامر عطا الله، "درامز".