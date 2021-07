شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة انفصال كانى ويست عن عارضة الأزياء إيرينا شايك بعد فترة من الارتباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شائعات عديدة خرجت الفترة الماضية بخصوص انفصال الثنائى إيرينا شايك وكانى ويست بعد فترة قصيرة من إعلان الارتباط، إلا أن موقع بيبول نفى تلك الشائعات مؤخرًا من خلال تقرير مطول أكد فيه أن الثنائى الذى يتمتع بجماهيرية واسعة يعيش رومانسية كبيرة خلال الوقت الحالى الذى نشر تقرير حول الثنائى أكد فيه أن شايك وكانى ويست يخرجان سويًا خلال الفترة الأخيرة بانتظام ولا وجود لأية مشاكل مثلما زعمت عدة مواقع.



كانى ويست وايرينا

وأضاف تقرير بيبول بناءً على مصدر مقرب من الثنائى أن إيرينا شايك وكانى ويست كانا معًا في الرابع من يوليو في سان فرانسيسكو، كما أكد المصدر أن هما لا يزالا كاني ويست وايرينا شايك يتواعدان كثيرًا رغم تقارير الانفصال حيث زعمت المصادر أن عارضة الأزياء منزعجة جدًا من "الأكاذيب" التي أكدت انتهاء علاقتهما، وتشعر بغضب شديد خاصة أنها تعيش أفضل اوقاتها مع كانى ويست.

على الجانب الآخر أكدت كيم كاردشيان زوجة كانى السابقة أنها ستظل دوما من أشد المعجبين بطليقها مغني الراب كاني وست رغم انهيار زواجهما، وجاء هذا الاعتراف خلال عرض تلفزيوني على الهواء، أمس الخميس، مع الإعلامية آندي كوهين، والذي ضم أبطال برنامجها الواقعي Keeping Up With The Kardashians، الذي أسدل الأسبوع الماضي الستار على حلقاته بعد بثه على مدى 14عاما.

وعن علاقتهما، قالت كاردشيان: "تجمعنا علاقة شراكة رائعة وأنا أحترمه جدا.. سأبقى دوما من أشد معجبي كاني ويست.. إنه والد أبنائي.. سيبقى دائما من العائلة"، وذلك وفقا لما نقلته شبكة سكاي نيوز.