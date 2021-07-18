ناهد السباعي تستعرض مهاراتها في "هولا هوب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ناهد السباعي مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "السباعي" في الفيديو وهي تستعرض مهاراتها في رياضة "هولا هوب"، وحاز الفيديو على إعجاب جمهورها.

وشاركت ناهد السباعي في رمضان الماضي بمسلسل "النهاية" 2020، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ومن إخراج ياسر سامي.

كما شاركت مؤخرا في مسلسل "في بيتنا روبوت"، كضيفة شرف، العمل بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، هشام جمال، ليلى أحمد زاهر، دلال عبد العزيز، من إخراج وليد الحلفاوي.