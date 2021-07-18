آية قاسم تنضم لأسرة فيلم "200 جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انضمت الفنانة الشابة آية قاسم لفيلم "200 جنيه" الذي تم الانتهاء من تصوير جزء من أحداثه خلال الفترة الماضية.

يعتمد الفيلم على البطولة الجماعية بمشاركة العديد من الفنانين على رأسهم: إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، ليلى علوي، نيللي كريم، خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، آسر ياسين، وطارق عبد العزيز، مى سليم، ومن إخراج محمد أمين.

وتدور أحداثه حول ورقة "الـ 200 جنيه"، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والفنانة أريج قاسم تجسد أحد الأشخاص الذين تقع في يديهم.

وكانت آية قاسم قد انضمت مؤخرا إلى أحداث فيلم "العلمين" ومن المقرر أن تصور مشاهدها بعد العيد، ويعد الفيلم البطولة المطلقة الأولي للفنانة ريم البارودي، ويشاركها الفنان خالد سليم، أحمد كرارة، محمد مهران، محمود حجازي، العمل من تأليف محمود وهبة، وإخراج محمد جمال الحديني.