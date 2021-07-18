آية قاسم تنضم لأسرة فيلم "200 جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
انضمت الفنانة الشابة آية قاسم لفيلم "200 جنيه" الذي تم الانتهاء من تصوير جزء من أحداثه خلال الفترة الماضية.
يعتمد الفيلم على البطولة الجماعية بمشاركة العديد من الفنانين على رأسهم: إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، ليلى علوي، نيللي كريم، خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، آسر ياسين، وطارق عبد العزيز، مى سليم، ومن إخراج محمد أمين.
وتدور أحداثه حول ورقة "الـ 200 جنيه"، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والفنانة أريج قاسم تجسد أحد الأشخاص الذين تقع في يديهم.
وكانت آية قاسم قد انضمت مؤخرا إلى أحداث فيلم "العلمين" ومن المقرر أن تصور مشاهدها بعد العيد، ويعد الفيلم البطولة المطلقة الأولي للفنانة ريم البارودي، ويشاركها الفنان خالد سليم، أحمد كرارة، محمد مهران، محمود حجازي، العمل من تأليف محمود وهبة، وإخراج محمد جمال الحديني.