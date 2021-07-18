رانيا يوسف في كواليس "الآنسة فرح 4" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة رانيا يوسف، بصور جديدة في كواليس تصوير الجزء الرابع من مسلسلها الدرامي "الآنسة فرح".

ونشرت رانيا، صورا جديدة من الكواليس، عبر حسابها على موقع إنستجرام، وعلقت: "فروحة بنتي في الآنسة فرح هي اللي مصوراني.. إيه رأيكم في تصوير أسماء أبو اليزيد؟".

ويستكمل أحداث الجزء الرابع بعدما استطاعت الشرطة القبض على عاصي الغول، بعدما ادعى شادي أنه مريض بالسرطان، ليجبرها على العودة إلى الفندق، وقررت ميريام الاعتراف بكل شيء للشرطة ولكن تحت شرط واحد فقط، وهو تعيين حراسة شخصية على سجنها للأبد، حتى تتجنب ما حدث لجيهان ولا يتم قتلها في السجن.

المسلسل بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبدالرسول، مريم الخشت، هبة عبدالعزيز وجيلان علاء، وهو من إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.