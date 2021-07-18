"يارب ترجعي لولادك وبيتك".. منى زكي تطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

طلبت الفنانة منى زكي، من الجمهور، الدعاء بالشفاء للنجمة ياسمين عبد العزيز.

وكتبت منى، عبر "ستوري إنستجرام": "يارب بحق الأيام الكريمة دي تقومي بالسلامة يا ياسمين وترجعي لولادك وبيتك.. ادعولها تقوم بالسلامة.. يارب".

وكان الفنان أحمد العوضي، طلب من الجمهور مساء السبت، الدعاء لزوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، وكتب عبر "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء.. اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

يذكر أن ياسمين عبد العزيز شاركت في السباق الدرامي الرمضاني لعام 2021 من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" من إنتاج شركة سينرجي، بطولة النجوم أحمد العوضي خالد الصاوي وأحمد سعيد عبد الغني وإيمان السيد وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.