فاطمة الانصاري تستعرض المجوهرات التي اهداها لها يعقوب بوشهري!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 18 يوليو 2021 03:50 صباحاً - تعيش مدونة الموضة وخبيرة التجميل السعودية فاطمة الأنصاري هذه الأيام حالةً من السعادة والفرح، بعد عقد قرانها رسمياً على مشهور التواصل الكويتي يعقوب بوشهري، الأربعاء الماضي.



واستعرضت فاطمة الأنصاري بعد يومين من عقد قرانها “الشبكة” التي قدّمها لها زوجها يعقوب بوشهري عند عقد القران، والتي كانت عبارة عن خاتم وأسورة من الألماس، حيث كانت ترتديها في يدها، وظلت مُسلِّطة الكاميرا عليها.



وشاركت فاطمة الأنصاري متابعيها عبر حسابها في “سناب شات” مقطع فيديو كشفت فيه عن بعض الأجواء من الاحتفال، والتي جاءت مميزة، وأبرزها بوكيه الورد الأحمر الذي كانت تُمسكه في يدها خلال الحفل، إضافة لتورتة الحفل، والتي كانت مكوَّنة من 5 أدوار.



وواصلت فاطمة الأنصاري في الفيديو استعراض كمية الورود التي وصلتها من المقربين والأصدقاء، الذين حرصوا على تهنئتها بكلمات راقية، ومبادلتهم الردود، وفق ما كشف الفيديو الذي تفاعل معه الجمهور على نطاق واسع.

وكان يعقوب بوشهري قد شارك جمهوره صورةً من كواليس عقد قرانه على فاطمة الأنصاري، وعلَّق عليها: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم بفضل الله وتوفيقه في يوم الأربعاء 14 يوليو 2021 عقد قراني بمن شاء ربي أن تكون نصيباً لي.. اللهم اجعلها لي كما أُحبّ واجعلني لها كما تُحبّ، واجعلنا لك جميعاً كما تُحب وترضى، سائلاً المولى عز وجل لي ولكم التوفيق”.



أمّا زوجته فاطمة الأنصاري، فأعادت منشور بوشهري على حسابها في “سناب شات”، ونشرت صورةً من دعوة عقد قرانها، وكُتب فيها اسمهما واسما والدتيهما.



وتضمنت الدعوة: “تم بحمد الله عقد قران.. يعقوب خالد بو شهري نجل رجاء عيسى بو غيث على فاطمة يوسف الأنصاري كريمة أمينة محمد الدوسري.. اللهم وفقهما”.