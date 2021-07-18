أحمد العوضي يطلب الدعاء من الجمهور لزوجته ياسمين عبد العزيز :” روحي مش معايا”… فماذا حدث؟

كتب امير فتحي في الأحد 18 يوليو 2021 03:50 صباحاً - كشف الفنان “أحمد العوضي” دخول زوجته الفنانة “ياسمين عبد العزيز” غرفة العمليات دون أن يكشف عن طبيعة مرضها، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها.

وكتب أحمد العوضي في منشور عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قائلًا: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحييبتي ياسمين… هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم».

وتابع داعيًا لها: «اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها».

نرشح لك – بعد اتهام ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها .. أحمد العوضي يعلق : ” زوجتي خط أحمر “

في سياقٍ آخر، سبق ورد أحمد العوض على ما أثير مؤخرًا، حول اتهام زوجته ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها، مؤكدًا أنها حملة تشويه ضد زوجته.

وتابع خلال منشور عبر حسابه بـ “فيس بوك”: “وأنا لحد دلوقتي ساكت احترامًا للجمهور المحترم، لكن زوجتي خط أحمر، ده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع، وعدم ردي على كل التجاوزات، هو احترام للجمهور المحترم، وأعمالا لقول سيدنا عمر (أميتوا الباطل بالسكوت عنه)”.

وتابع العوضي في منشوره: “وإعمالًا لقول الأمام الشافعي، إذا خاطبك السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، حملات التشوية المدفوعة والمستمرة ضدي أنا وياسمين، ما هي إلا محاولات بائسة لن تجدي نفعا”.

وأنهى حديثه كاتبًا: “فها هو خبر نشرته صفحة أعدت خصيصًا لياسمين، تاريخ الصفحة من ثلاثة أيام، أنا لن أتجاوز احترامًا للجميع.. وأرجو من تسول له نفسه تشويه صورة ياسمين.. الهدوء والراحة، ونبطل اللجان واللجان المضادة… والأفضل توفير كل هذا المال لأعمال الخير”.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز شاركت في موسم سباق دراما رمضان 2021، الماضي من خلال مسلسل «اللي مالوش كبير» من إنتاج شركة سينرجي، بطولة النجوم أحمد العوضي خالد الصاوي وأحمد سعيد عبد الغني وإيمان السيد وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت