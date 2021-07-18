أحمد شيحة يتحدث عن اختطاف لابنته.. وحلا شيحة تعبر عن صدمتها!

كتب امير فتحي في الأحد 18 يوليو 2021 03:50 صباحاً - دافعت الفنانة المصرية حلا شيحة عن زوجها الداعية والمنتج معز مسعود بعد تصريحات والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة التي تهاجم زوجها وتتهمه بخطفها.

ونشرت حلا شيحة صورة لزوجها معز مسعود، عبر حسابها على انستغرام وعلقت عليها بالقول “الحقيقة مصدومة من الكلام اللي والدي قاله عن زوجي اللي اتجوزته بكامل ارادتي و الحمد لله لقيت معاه كل المعاني الجميلة من احترام ورجولة وشهامة نادرة الايام دي، وانا لم يخطفني احد كما قال والدي و الكلام ده لا يصح ابداً”.

وتابعت حلا شيحة “انا بحب زوجي و سعيدة بحبه ليا و بنحترم بعض و معز بيحترم رايي و بيقدر مشاعري و بالعكس هو دائما بيهدّيني . و طبعا بيساندني ويشجعني لاني زوجته و حبيبته..وهو اكبر بكتير من كل الكلام اللي بيتقال عليه و افتراءات مش صحيحة و هو ابعد ما يكون عنها.

واستكملت حلا “لن اسمح لاحد الكلام عنه و لن اسمح بأي تصور خاطئ عنه بأي شكل من الاشكال معز طول عمره له رؤيته الواضحة في الدين و حتي في الفن و هو ليس مع اي جماعة او فئة معينة هو يمثل نفسه و له افكاره وارائه العلمية و الدينية المختلفة الجميلة و ليس لاحد ان يصنفه او يضعه في اي قالب فقط لأن هواه لا يوافق ما يمثله معز..هو في ايه في بلدنا الايام دي بنحارب و نصارع في بعض و عايشين في قصص وهمية من نسج خيالنا عن بعض.

وأضافت شيحة “هو خلاص اي حد يتكلم بلغة الدين لازم يبقي متطرف او اخواني هو مبقاش في مسلمين وسطيين طبيعين هو ليه كل انواع الهجوم ده علي اي حد..انا زعلانة من والدي جداً لانه يعرف معز كويس جدا و قعدوا مع بعض كتير ووالدي يحبه جدا و شاف منه كل خير ومعز زيي اتجوز ١٤ سنة من عمره و كان مستقر في حياته و عنده ثلاث اولاد ربنا يخليهمله جمال ماشاء الله و عمره ما كان بتاع ستات زي ما بيتقال كلام لايليق ابدا و في الاخر زيي لم يكمل جوازه و حدث الطلاق و كلنا معرضين لده طبيعي انه كان بيحاول زي اي راجل محترم انه يلاقي استقرار في حياته في الحلال و متوفقش اكتر من مرة و دي مش حاجة تعيب أي حد ، والحمد لله اتقابلنا و تلاقينا لان ظروفنا قريبة جدا و عندي اولاد مثله و اولادنا شبه بعض الحمد لله و استقرينا احنا الاتنين ليه ده يزعل الناس بدل ما ندعي لبعض بالخير بقينا نتصيد لبعض ونخوض في اعراض بعض هو حصل في مجتمعنا ده احنا جرالنا ايه”.

واختتمت حلا شيحة “في الاخر بوجه كلمة لوالدي الحبيب ان لا يصح ابدا كلامك مع كامل احترامي لك و للجميع .انا الحمد لله سعيدة في حياتي و مع زوج اتشرف انه زوجي و بعتز بيه و احنا اصدقاء قبل ان نكون أزواج و كل كلمة اكتبها و قلتها نابعة مني و انا متدينة بطبعي زي اي ست مصرية بتحب دينها وده لا يعيبني. وتديني اللي بدأ من اكتر من ١٥ سنة من المنطقي ان معز مش هو سببه..مش محتاجة حد يخطفني او يكتب عني او يوجهني.. هذا كلام لا يليق .دعوا الخلق للخالق و كل واحد يخليه في حاله .وياريت نسمع من بعض بدل ما نسمع عن بعض .احسنوا الظن”.

والد حلا شيحة يتهم معز مسعود بخطفها

وكان الفنان التشكيلي أحمد شيحة قد صرح بانه يشك في أن يكون تصريحها الأخير حول بعض مشاهدها في فيلم “مش أنا” بدافع منها.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج “آخر النهار” على قناة النهار، شرح والد حلا شيحة رأيه قائلا: “أثناء تصوير الفيلم كانت سعيدة بيه جدا، وكانت بتقول لي هيبقى فيلم هايل وهيحقق نجاح كبير.”

وأضاف: “بعد الفترة اللي انقطعت فيها خارج مصر عشان ولادها والمدارس، بدأت يحصل عليها تغييرات أنا بقيت قلقان..بدأ التصريح ده، وأنا أشك كثيرا إن حلا كانت الدافع وراءه لسبب بسيط، لأن الفيلم نزل ونجح، ما الجدوى إن أنا أعمل هذا الكلام بشكل مجاني وأحرك الدنيا ضدي.”

وردا على سؤال مقدم البرنامج “هل توافقني إحنا قدام عملية اختطاف لحلا شيحة؟” قال: “نعم، وأنا حزين جدا لهذا الاختطاف، لأن حلا فنانة حب الفن عندها عميق إلى أبعد الحدود.”

وردا على سؤال: “شايف ما تكتبه هو بدافع وتأثير من معز مسعود؟” قال: “لا شك في ذلك، وأنا بقول الكلام ده على كامل مسؤوليتي كأب.”