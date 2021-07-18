شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم ومي فاروق تحييان حفل "كوكب الشرق" بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المايسترو عماد عاشور لإحياء حفل غنائى بعنوان "حفل كوكب الشرق أم كلثوم"، بدار أوبرا الإسكندرية مسرح سيد درويش، الخميس 5 أغسطس فى الساعة الثامنة مساء، بمشاركة مى فاروق، وريهام عبد الحكيم.

كان تليفزيون ”الخليج 365” قد استضاف المطربة مى فاروق وقالت إنها اختارت الغناء فى لون غنائى "ثقيل" بالغناء لأم كلثوم ووردة، مستطردة: "أم كلثوم لم تضرني، ولكن كثيرون لا يحبون خروجى عن أغانيها.. الناس وثقت فيا أوى فى المنطقة دي، وشايفين إنى من أفضل الناس اللى بيغنوا للزمن الجميل، لكن مفيش مطرب بيغنى لغيره طول العمر.. أم كلثوم ظلمتنى شوية.. وبحاول أرضى الجميع".

كانت المطربة ريهام عبد الحكيم، قد أحيت حفلاً غنائيًا بقيادة المايسترو سليم سحاب، على مسرح النافورة بدار الأوبرا يوم الجمعة 16 يوليو وقدمت ريهام خلال الحفل مختارات من روائع كوكب الشرق أم كلثوم والطرب الأصيل إلى جانب مجموعة من أجمل أعمالها الفنية أبرزها "شكله طيب، بالورقة والقلم، فيها حاجة حلوة، الأسطورة، حاسة معاك".