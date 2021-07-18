شطب اسم حلا شيحة من نقابة الممثلين في مصر

كتب امير فتحي في الأحد 18 يوليو 2021 02:46 صباحاً - قرر نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي شطب اسم الفنانة حلا شيحة من النقابة بشكل نهائي بعد أزمتها مع تامر حسني، ووصفها بأن “الفن حرام”، مشددًا على أنه لن يتم قبول أوراقها مجددًا.

وقال زكي في تصريحاته إن حلا شيحة كان قد تم شطب اسمها في السابق من النقابلة، وقد تحدثت معه بعد عودتها للفن قبل 3 سنوات بشأن الالتحاق بالنقابة مجددا، لافتا إلى أنها كانت في مرحلة إعداد الأوراق المطلوبة للعودة.

وأوضح النقيب أن شيحة عادت للتمثيل في العامين الماضيين بعد تصريح من النقابة بالعمل، لكن بعد الأزمة التي أحدثتها مع تامر حسني، ووصف الفن بأنه “حرام” ودعوتها للفنانين بالتوبة، تقرر شطب اسمها، واصفًا تصريحاتها بأنها “محاولات العودة بنا إلى عصور الظلام”.

وكان أشرف زكي قد أصدر بيانًا باسم مجلس النقابة، الجمعة، استنكر فيه تصريحات حلا شيحة، وقال: “يعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية رفضه التام لكل محاولات العودة بنا للوراء بنشر الفكر الظلامي الذي عانى منه المجتمع المصري طوال عقود، سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الإلكترونية أو الصفحات الخاصة لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة، وكأن الموهبة التي منحها الله للمبدعين خطيئة”.

وكشف البيان عن موقف النقابة من محاولا تشويه الإبداع: ” لن تقف النقابة ساكتة أمام محاولات تشويه الفن والإبداع، الذي يعد أحد المؤشرات الثقافية لتطور الرؤية في المجتمعات المتحضرة”.

وأكد بيان النقابة على موقفه في دعم الإبداع بشكل عام والفن بشكل خاص: “كما يؤكد مجلس النقابة على الدعم الكامل للإبداع والمبدعين في كافة الفنون عامة والمهن التمثيلية خاصة، فخروج البعض من دائرة الفن وعودتهم المتكررة له إنما تعبر عن تذبذب فكري ورؤية ربما تحكمها مصالح شخصية، وهي حالات نادرة ولا تعبر إلا عن ذاتها”.

وكان اللافت طلب مجلس النقابة بمقاطعة الصفحات التي تدعو “للفكر الظلامي” كمل وصفها، في إشارة للفنانة حلا شيحة وزوجها مسعود، حيث ختم أشرف زكي البيان قائلًا: “يهيب مجلس نقابة المهن التمثيلية بمقاطعة هذه الصفحات التي يريد أصحابها أن يعودوا برؤيتنا الثقافية للمربع صفر في رجعية جديدة لا تستهدف سوى مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة لهذا الوطن الذي لا ولن يبتلع طعم التشدد الذي أفضى للعنف والفوضى”.