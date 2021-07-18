شكرا لقرائتكم خبر عن عامل وجزار وسائقة.. 5 فنانين ضيوف شرف فى كليب محمد أنور "انتوا كدة كلكوا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم الفنان محمد أنور، عالم الغناء من خلال أغنية جديدة تحمل اسم "انتوا كدة كلكوا"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية ديو مع المطربة يسرا الجندى، وهى من كلمات وألحان يسرا الجندى وتوزيع أحمد وحيد "كينج"، والكليب من اخراج أحمد عبد الوهاب.



محمد انور ويسرا الجندى

وظهر خلال الأحداث الكليب عدد من ضيوف الشرف الذى استعان بهم الفنان محمد أنور في أحداث الكليب، حيث ظهر الفنان أكرم حسنى من خلال مكالمة فيديو كول أثناء حديثه مع محمد أنور، كما ظهر زميله بمسرح مصر محمد أسامة الشهيرة بـ "أوس أوس" عمال من العمال "الفواعلية".



محمد انور واكرم حسنى

وظهرت أيضًا الفنانة شيماء سيف سائقة ميكروباص، وظهر الفنان محمد ثروت في دور جزار، كما ظهر الفنان سليمان عيد كموظف يستقل الأتوبيس، وظهر جميع ضيوف الشرف أيضًا في ميكنج في نهاية الكليب والذى سيطر حالة من الضحك والكوميديا على أحداثه.



اوس اوس ومحمد انور

وطرح الفنان محمد أنور، أغنية جديدة بعنوان "انتوا كدة كلكوا" والتي صورها على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى أولى أغنيات محمد أنور بعدما قرر اقتحام عالم الغناء، والأغنية على شكل ديو غنائى مع المطربة يسرا الجندى، وهى من كلمات وألحان يسرا الجندى وتوزيع أحمد وحيد "كينج"، والكليب من اخراج أحمد عبد الوهاب



شيماء سيف

وكانت آخر أعمل محمد أنور مسلسل "إسعاف يونس"، أولى بطولاته المطلقة في الدراما، والذى احتل المركز الأول بقائمة الأعلى مشاهدة على منصة watch it وقدم أنور شكلاً جديدًا من كوميديا الموقف.



محمد انور ومحمد ثروت

مسلسل "إسعاف يونس" اعتمدت أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.



سليمان عيد

إسعاف يونس بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.