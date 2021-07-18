شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج يحتفل مع أيمن بهجت قمر بفوز الأهلى باللقب الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم محمد فراج بفوز النادى الأهلى ببطولة أفريقيا في المباراة النهائية أمام فريق فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقى، خلال مشاهدته المباراة مع المؤلف أيمن بهجت قمر، ونشر الأخير صورة تجمعهما سويا معلقا: "تانى فاينال يا فيجو يارب يديمها علينا نعمة.. ..مبروووووووووووك"

تُوج فريق الأهلي بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

كان النجم الإماراتى حسين الجسمى، قد طرح أحدث أغنياته التى تحمل اسم "حتة من قلبى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمى، وتوزيع على فتح الله.

وتأتى أغنية "حتة من قلبى" بعد نجاح أغنية "بالبنط العريض"، والتي تعاون فيها مع المؤلف أيمن بهجت قمر، خاصة وأن أغنية "بالبنط العريض"، حقق رواجا كبيرا في الوطن العربى وحققت عدد مشاهدات على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ما يقرب من نصف مليار مشاهدة.