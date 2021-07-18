شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يطالب الجمهور بالدعاء لـ ياسمين عبد العزيز بعد خضوعها لعملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النجم أحمد حلمى، من جمهوره ومتابعيه الدعاء لصديقتها النجمة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية، وكتب عبر خاصية "الاستورى" على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "اختى الغالية ياسمين بتعمل عملية صعبة ممكن تدعولها تقوم بالسلامة".

كما حرصت النجمة منى زكى على الدعاء لصديقتها المقربة النجمة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية، ونشرت منى زكي صورة لياسمين عبدالعزيز عبر خاصية "الاستورى" على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت قائلة: "يارب بحق الأيام الكريمة دى تقومى بالسلامة يا ياسمين وترجعى لولادك وبيتك.. ادعولها تقوم بالسلامة يارب".

ووجه الفنان أحمد العوضي، رسالة مؤثرة لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الأخيرة، وكتب عبر حسابه بموقع فيس بوك: "يمكن ببان قدامكم دايما قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا، أنا ضعيف جدًا من غيرك انتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة اكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه، بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه".

وأضاف العوضي: "انا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك أني لو كنت ببينلك أني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة، وأنا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدًا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك.. قومي عشان أنا بحبك.. بحبك أكتر بكتيير من كل الكلام اللي أنا كتبته أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا.. أكتر بكتير حتي من الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي.. أنا بحبك "، واختتم كلامه: "ادعوا لها تقوم بالسلامة زي ما أنتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم".

وسرعان ما حصد البوست الذى نشره العوضي عبر حسابه الشخصى، على عدد كبير من التعليقات التى تتمني الشفاء للنجمة ياسمين عبدالعزيز فى ازمتها الصحية.



