شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ المخرج ماندو العدل من الموت غرقًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج الشاب ماندو العدل إنقاذه من الغرق، السبت، خلال قضائه إجازة الصيف على شواطئ البحر، بعد أن اختل توازنه داخل المياه وشاور على شخص خلال سباحته فى المياه وأنقذه الأخير حتى خرج سالما.

وكتب العدل على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "النهاردة نزلت البحر وأنا بعرف أعوم كويس ..دخلت جوة شوية و بعدين حسيت إنى تعبان و مش قادر أقف حتى فى المياه و ماليش طول.. عومت عشان أرجع و المسافة كانت بعيدة.. ابتدى نفسى يروح وبقيت حتى مش قادر أرجع على الشط.. لولا ستر ربنا وواحد كان بعيد عنى شوية.. قعدت أنادى و أشاورله فجالى و سحبنى لغاية ما بقى ليا طول.. كنت روحت فيها.. الحمد لله على كل حال و شكرا للى أنقذنى ويارب حسن الخاتمة".

وكانت آخر أعمال المخرج ماندو العدل مسلسل "بين السما والأرض" الذى عرض شهر رمضان الماضى من 15 حلقة، بطولة كل من: هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

سبق وتم تقديم الرواية فى فيلم يحمل نفس الاسم، بطولة كل من: هند رستم وعبد السلام النابلسى وعبدالمنعم إبراهيم ومحمود المليجي، ومن إخراج صلاح أبوسيف، وتطرق إلى شخصيات من مستويات اجتماعية وثقافية وأعمار مختلفة تتقابل لأول مرة فى مصعد كهربائى بأحد المبانى فى القاهرة.